Cruzeiro do Sul é reconhecida como a Capital Nacional da Farinha de Mandioca no Brasil

Cruzeiro do Sul, localizada no Vale do Juruá, Acre, ganhou oficialmente o título de Capital Nacional da Farinha de Mandioca. A lei que concede o reconhecimento foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

De autoria do senador Alan Rick (União-AC), o Projeto de Lei 4.174/2023 teve aprovação final na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) no início deste mês. A iniciativa visa valorizar a relevância histórica e cultural da produção de farinha na região, que remonta aos saberes tradicionais dos povos indígenas.

“A concessão do título de Capital Nacional da Farinha de Mandioca ao Município de Cruzeiro do Sul é uma forma de reconhecer a importância da farinha produzida na região e de valorizar o trabalho dos produtores locais”, afirmou Alan Rick.

A cidade, com uma população estimada em 91 mil habitantes, destaca-se pela produção artesanal da farinha de mandioca. O produto é essencial na culinária local, compondo pratos como pirão e farofa, e possui reconhecimento de indicação geográfica (IG) desde 2017. Sua cor dourada e textura diferenciada são marcas registradas que encantam consumidores e fortalecem a economia regional.

Produtores e agricultores da região comemoram o reconhecimento, que deve ampliar a visibilidade do produto e impulsionar o turismo e os negócios em torno da cadeia produtiva da mandioca. A cidade também busca expandir sua produção para atender à crescente demanda pelo alimento em outros estados. Com informações da Agência Senado.