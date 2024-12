Desvalorização do Real frente ao Dólar já supera os 21%

A desvalorização do Real como moeda neste apagar das luzes do ano de 2024 está próximo ao índice em que ficou no período da pandemia do Coronavirus, em 2020, quando recuou em mais de 22%.

De acordo com o Banco Central (BC), até a última segunda-feira (16), a moeda brasileira acumulava perdas na ordem de 21,52% em relação ao Dólar.

Desde o início do ano, segundo as observações do mercado financeiro, o Real tem uma trajetória marcada por oscilações frente ao Dólar, sempre com predomínio de quedas.

A maior perda de valor do Real em relação ao Dólar ocorreu no segundo semestre de 2002, às vésperas da eleição presidencial. Naquele período, as pesquisas de opinião pública indicavam que o então candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva venceria a eleição sobre o candidato apoiado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador José Serra.

O temor do mercado é que a chegada do então metalúrgico e político de esquerda Lula ao Palácio do Planalto mudasse os rumos da economia nacional e, com isso, o dólar bateu recorde frente ao real na casa acima dos 39%.