Em clima de romance, casal de empresários acreanos desfruta de férias em Campos do Jordão

O empresário Said Farhat e sua esposa, Sandra Pinheiro, proprietária da loja Closet Tropical, estão aproveitando dias de descanso e lazer em São Paulo, com uma temporada que inclui visitas à capital e a diversos destinos no interior do estado.

Entre os momentos mais especiais, o casal destacou a passagem por Campos do Jordão, conhecida por seu clima ameno e paisagens deslumbrantes. “Fomos descansar um pouco em Campos. Depois, aproveitamos um passeio no Pico do Itapeva, acima das nuvens. Um local incrível”, revelou Sandra Pinheiro em conversa com a coluna.

Sandra também compartilhou a experiência encantadora no circuito de Natal da cidade, onde têm desfrutado da magia natalina em boa companhia. “Tem sido uma viagem para aproveitar cada instante ao lado do ‘boy magia’”, brincou a empresária, esbanjando bom humor.

Veja fotos exclusivas cedidas para coluna Douglas Richer: