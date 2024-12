Embarcação afunda após bater em tronco de árvore em rio; prejuízo é de R$ 60 mil

O naufrágio de uma embarcação considerada de grande porte foi registrado no começo da tarde desta quarta-feira (18) nas proximidades da comunidade São Bento, rio Macauã. Segundo consta, o batelão colidiu com uma árvore que estava no meio do rio, furou o casco e afundou parcialmente.

Os ocupantes do barco conseguiram sobreviver, mas foi um momento considerado de muita tensão. “Na noite de ontem eu sonhei com isso, mas Deus sabe todas as coisas. Agora é só anotar o tamanho do prejuízo que gira em torno de 60 mil. Não deu tempo para nada. Só deu tempo de tirar as meninas para a margem do rio”, comentou um morador que estava nessa viagem.

O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira deverá se deslocar até o lugar do naufrágio para adotar as medidas cabíveis ao caso.