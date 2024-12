Estudo mostra aumento no número de fraturas penianas durante o Natal

Tem medo de quebrar o pênis em meio a um sexo vigoroso? Um estudo apontou que as chances disso acontecer no Natal são maiores. A época é conhecida por aumentar o número de fraturas penianas, principalmente entre 24 a 26 de dezembro, conforme foi revelado em pesquisa recente.

Um estudo publicado no British Journal of Urology International, realizado com 3.421 homens alemães, descobriu que as chances de sofrer uma lesão peniana dolorosa, especialmente entre aqueles de meia-idade, aumentaram significativamente nesses três dias.

O levantamento analisou dados de emergências hospitalares alemãs entre os anos de 2005 a 2023, e notou um aumento exponencial de entradas por esse motivo neste período do ano.

As vítimas da lesão geralmente conseguem identificar a fratura ao ouvir um estalo audível, seguido de dor e perda rápida da ereção.

Estudos também avaliaram que a posição da vaqueira invertida, aquela em que a pessoa penetrada fica sentada de costas por cima do par com pênis, é uma das mais comuns para que esse “incidente” aconteça.

Isso pode ocorrer porque o pênis pode escorregar e ser esmagado pelo osso púbico da parceira, causando uma fratura.

Mas não se assuste! Uma pesquisa estima que apenas um em cada 100.000 homens americanos pode passar por esse problema, de acordo com o National Institutes of Health.