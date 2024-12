Ex-namorada baleou adolescente em escola por descobrir que ele “não era mais virgem”

O adolescente de 16 anos, baleado por sua ex-namorada dentro de uma escola particular em Teresina (PI), enviou áudios a um amigo explicando os motivos do término do relacionamento.

Nos áudios obtidos pela CNN, ele relata que a jovem reagiu de forma agressiva ao descobrir que ele não era mais virgem. Segundo o jovem, a discussão começou após ele contar sobre o assunto, o que gerou um ataque de raiva por parte da ex-namorada. O caso aconteceu nesta quarta-feira (4). A vítima está internada em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha. A estudante de 17 anos, autora do ataque, é filha de um sargento da Polícia Militar. Segundo o pai, a arma utilizada era guardada em um armário trancado e ele não percebeu a ausência. Em uma conversa por mensagem com o amigo, ele detalha as agressões. Veja baixo: De acordo com a Polícia Civil, a estudante também carregava uma faca tipo peixeira na mochila. Tanto a faca quanto a pistola foram apreendidas. Imagens das câmeras de segurança da escola já foram recolhidas para análise. Ainda não há informações sobre a dinâmica do ocorrido, mas a polícia informou que as imagens das câmeras de segurança já foram recolhidas e serão analisadas. A jovem foi apreendida e está sendo ouvida na Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor. Em nota, o Colégio CPI lamentou o ocorrido e informou que prestou socorro imediato à vítima. Veja o áudio: View this post on Instagram A post shared by ContilNet Notícias (@contilnetnoticias)