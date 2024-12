Fernanda Torres ganha destaque na revista Vulture como uma das grandes atuações do ano

A revista publicou uma matéria com as “17 melhores atuações nos cinemas em 2024”. A lista reúne homens e mulheres, protagonistas e coadjuvantes, sem ordem definida. O texto destaque que “Ainda estou aqui” “não teria um impacto tão forte sem o desempenho firme de Fernanda Torres”.

Além de Torres, a Vulture destacou os trabalhos de Adrien Brody (“O brutalista”), Kieran Culkin (“A verdadeira dor”), Danielle Deadwyler (“The Piano Lesson”), Ariana Grande (“Wicked”), Chris Hemsworth (“Furiosa: Uma saga Mad Max”), Marianne Jean-Baptiste (“Hard Truths”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Mikey Madison (“Anora”), Demi Moore (“A substância”), Cillian Murphy (“Pequenas coisas como estas”), Hunter Schafer (“Cuckoo”), Léa Seydoux (“The Beast”), Justice Smith (“I Saw the TV Glow”), Sebastian Stan (“A Different Man”), Denzel Washington (“Gladiador II”) e Daniel Zovatto (“A garota da vez”).