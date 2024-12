Fernando Weber avalia temporada e comemora o 10º lugar nos 100 borboleta

O acreano Fernando Weber avaliou de maneira positiva a primeira temporada no Fluminense e comemorou os resultados do Campeonato Brasileiro Júnior, disputado na última semana no Rio de Janeiro.

“Pedi muito para Deus essa oportunidade no Fluminense. Estou há onze meses no Tricolor e a adaptação foi bem difícil com uma superação diária. Estou passando por todo esse processo e posso dizer que fecho a temporada mais forte e confiante para seguir”, declarou Fernando Weber.

10º do Brasil

Fernando Weber ficou com a 22ª colocação no Campeonato Brasileiro Júnior de 2023 em São José do Rio Preto, São Paulo, pela AABB, e no Rio de Janeiro terminou na 10ª colocação nos 100 metros borboleta.

“Disputei o Brasileiro do primeiro semestre pelo Fluminense e fiquei na 16ª colocação. Venho evoluindo desde a última temporada e vou seguir trabalhando duro para 2025”, afirmou o nadador acreano.

Tempos batidos

58.9/57.14 10º nos 100 borboleta

25.21/24.21 11º nos 50 livres

55.47/53.24 14º nos 100 livres