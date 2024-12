Governo do Acre assegura R$ 20 milhões para asfaltamento de ruas em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), garantiu nesta segunda-feira, 9, R$ 20 milhões em recursos para obras de asfaltamento em Rio Branco. O montante, destinado por meio de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim, foi anunciado durante uma reunião com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, e contou com a presença do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim.

Os recursos serão aplicados na manutenção e recuperação de vias urbanas, com foco em melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população da capital.

“Sigo cumprindo a determinação do governador Gladson Cameli e agradeço, em nome dele, à deputada federal Meire Serafim, que destinou recursos importantes. Esses investimentos são resultado de um trabalho conjunto que busca atender às demandas da nossa cidade e garantir mais segurança e conforto para os moradores”, ressaltou Sula Ximenes.

A deputada Meire Serafim destacou a relevância do investimento para o desenvolvimento de Rio Branco.

“Esses R$ 20 milhões representam um avanço na infraestrutura da nossa capital e reafirmam nosso compromisso com os acreanos”, afirmou.

As obras integram o trabalho do Deracre para melhorar a infraestrutura urbana, garantindo ruas mais seguras e melhores condições de tráfego, beneficiando diretamente a rotina da população.