Grafites no Elevado da Estrada Dias Martins homenageiam pequenos produtores e agronegócio

O Elevado da Estrada Dias Martins, construído pela Prefeitura de Rio Branco, está em fase final e o grande monumento antes cinza, agora tem dado espaço a um verdadeiro mural de cores, com pinturas gigantes.

As artes de grafite, feitas pelo artista Mahatma Mahá, homenageiam, dentre outros temas, em especial o agronegócio, a agricultura familiar e os pequenos produtores, pauta que por muito tempo tem sido defendida pelo prefeito Tião Bocalom.

Entre os trabalhos ilustrados pelos desenhos, estão a colheita do ouriço de castanha, atividade que faz parte da história do Acre, além dos roçados de milho, macaxeira, milho e café, atividades que movimentam a economia do estado.

O elevado, que levará o nome de Beth Bocalom, teve a construção iniciada no começo de 2024, com orçamento de mais de R$ 17 milhões. A previsão é que a obra, de 190 metros de extensão seja entregue no início de 2025.