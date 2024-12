Influencer burlou regras para gravar cena de sexo com 101 homens

A influenciadora Lily Philips, estrela do OnlyFans, pode ser banida do Airbnb após usar um apartamento alugado para fazer o desafio de se filmar transando com 101 homens.

Lily, de 23 anos, se tornou o centro de uma controvérsia após protagonizar cenas fazendo sexo com 101 homens em um único dia, o que foi transmitido ao vivo na plataforma.

Ao Daily Mail, vizinhos do apartamento contaram o choque que sentiram ao descobrir que o “lindo imóvel com jardim” em uma casa vitoriana reformada no bairro de luxo de Notting Hill foi usado por mais de 100 homens convidados a realizar o desafio.

Depois que Lily foi embora, o dono da propriedade, que não sabia do ocorrido, escreveu no site do Airbnb: “Lily é uma hóspede adorável, que segue todas as regras da casa e tem uma boa comunicação antes da chegada.”

Lily, por sua vez, postou uma breve avaliação de cinco estrelas do apartamento dizendo: “Foi perfeito!”

Depois de finalmente descobrirem a respeito do desafio de Lily, uma das anfitriãs da propriedade, identificada apenas como Carol, afirmou ao jornal MailOnline: “Fomos informados sobre isso agora. Infelizmente, não sabíamos nada sobre o que ela tinha feito no apartamento e não havia sinal [das gravações de cenas adultas] quando ela saiu. Só descobrimos há alguns dias. Não temos mais comentários.”

A estadia de Lily no apartamento em outubro parece ter violado uma série de regras básicas do Airbnb, que proíbe os hóspedes de realizar trabalho sexual ou “a criação de pornografia comercial, fotos ou vídeos” nas acomodações.

O desafio de Lily se tornou um documentário intitulado Eu dormi com 100 homens em um dia, postado no YouTube e com mais de 3 milhões de visualizações até o momento.