Jovem colono sai com a família para caçar e acaba recebendo tiro da própria arma no interior do Acre

O jovem colono Wengreti da Silva Santiago, de 19 anos, foi vítima de um disparo acidental de arma de fogo na manhã desta terça-feira (17), no km 40 da Colocação Cachoeira, na zona rural do município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da própria vítima, ele estava com a família quebrando castanha quando os cachorros “encurralaram” alguns porcos-do-mato. A vítima, então, resolveu subir em uma “espera” para tentar abater a caça. Ao subir, o gatilho da arma enganchou em um galho e provocou o disparo, que atingiu a mão direita do trabalhador. O projétil também quebrou o maxilar, atravessou a face e saiu. Além disso, vestígios de pólvora atingiram o olho do colono, prejudicando sua visão.

Ao ouvir o disparo, a família de Wengreti o ajudou e o levou ao Hospital Benjamin Constant, no município de Xapuri, para receber os primeiros atendimentos e passar por avaliação médica. Devido ao estado clínico do paciente, foi necessário transferi-lo para o pronto-socorro de Rio Branco, onde será atendido por especialistas.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas, pois o incidente foi tratado como um disparo acidental.