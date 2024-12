Jovem de 17 anos morre em acidente de trânsito no interior do Acre

um grave acidente de trânsito resultou na morte de Moisés Macedo Maia, de 17 anos, na rodovia AC-407, em Cruzeiro do Sul, na noite do último domingo (22). O jovem, que não possuía carteira de habilitação, estava pilotando uma motocicleta quando tentou realizar uma ultrapassagem em uma curva e colidiu de frente com um caminhão, que vinha no sentido contrário.

De acordo com o capitão Daniel Teixeira, comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, a equipe foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, encontraram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já presentes, prestando os primeiros socorros.

Testemunhas que passavam pela rodovia relataram que o motociclista estava tentando ultrapassar outro veículo no momento em que a colisão ocorreu.

“Infelizmente, foi uma vida ceifada por essa situação”, lamentou o capitão Teixeira.

A polícia seguiu todos os procedimentos padrões de acidentes de trânsito, incluindo o teste de etilômetro no motorista do caminhão, que deu negativo para a presença de álcool no organismo. A vítima foi retirada do local pela equipe do SAMU, que realizou os procedimentos necessários.