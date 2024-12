Jovem empreendedora lança desafio de vender R$ 3 mil em trufas durante Natal no Centro de Rio Branco

As festividades de final de ano são uma oportunidade a mais para fomento do comércio, tanto formal, quando informal. Na capital acreana, um dos principais cartões postais da cidade, a Praça da Revolução, está atraindo centenas de pessoas diariamente para prestigiar as luzes de Natal. Para além, dezenas de empreendedores estão aproveitando a ocasião para fazer uma renda extra.

Um exemplo é a jovem Enmelin Santos, que com muita criatividade e bom humor, estabeleceu uma meta de faturar R$ 3 mil em 15 dias com a venda de trufas de chocolate.

Enmelin lançou o desafio em suas redes sociais, no dia 7 de dezembro, e desde então, todos os dias passou a vencer os doces vestida de mamãe Noel. Segundo ela, a meta é vender R$ 200 de bombons por dia, para assim, conseguir alcançar o valor final pretendido.

Em seu Instagram ela registra o passo a passo, desde a produção das trufas, até o resultado total das vendas ao final de casa noite. Confira os registros: