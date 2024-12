Masterway consolida liderança no mercado de suplementos com certificações da Abenutri e Coopenutri

A marca, que já era amplamente reconhecida pela pureza de sua creatina, atestada pela Associação Brasileira de Empresas de Nutrição (Abenutri), recebeu agora mais uma confirmação de sua excelência.

Recentemente, os produtos da Masterway passaram pelo rigoroso teste da Coopenutri, que avaliou a qualidade do whey protein da marca, com resultados impressionantes.

Masterway: Excelência Comprovada pela Abenutri

A Masterway conquistou notoriedade no mercado de suplementos ao aparecer em destaque no ranking da Abenutri. Este ranking, conhecido por sua exigência, é realizado com critérios técnicos que avaliam aspectos como pureza, concentração e conformidade com as especificações de mercado. No caso da creatina da Masterway, os testes apontaram pureza acima de 99%, consolidando sua posição como uma das melhores opções para atletas e entusiastas do fitness.

Segundo a Abenutri, a creatina da Masterway atendeu a todos os padrões exigidos, tornando-se referência para consumidores que buscam um suplemento confiável e seguro. Esse reconhecimento fortaleceu a confiança do mercado na marca e abriu caminho para novos avanços.

Coopenutri Reforça a Qualidade do Whey Protein

Agora, o whey protein da Masterway também foi colocado à prova, desta vez pela Coopenutri, uma das principais cooperativas de nutrição do Brasil. O estudo, divulgado recentemente, trouxe à tona resultados que destacam a qualidade da fórmula da marca. O teste avaliou diversos parâmetros, como:

Concentração de proteínas por porção;

Ausência de contaminantes ou substâncias nocivas;

Biodisponibilidade do produto para o organismo.

Os resultados foram surpreendentes: o whey protein da Masterway apresentou um índice de proteína puro de 92%, o que o coloca entre os mais eficientes do mercado nacional.

Contudo, foi comprovada a inexistência de impurezas, garantindo total segurança para os consumidores. Segundo os dados da pesquisa da Coopenutri, a Masterway mostrou padrões de qualidade superiores a muitos concorrentes, consolidando sua reputação.

A Importância de Testes como os da Abenutri e Coopenutri

No setor de suplementos, testes de qualidade desempenham um papel crucial. Com a crescente demanda por produtos que melhorem o desempenho atlético e promovam a saúde, a confiabilidade das marcas é fator decisivo. Entidades como a Abenutri e a Coopenutri são essenciais para garantir que as empresas estejam alinhadas com os padrões internacionais de segurança e qualidade.

A Abenutri, por exemplo, tem um histórico consolidado de avaliações transparentes, sendo reconhecida pela seriedade de seus relatórios. A Coopenutri, por sua vez, destaca-se pela metodologia avançada e imparcialidade em seus testes laboratoriais. Ter a chancela dessas entidades representa um diferencial competitivo significativo.

Masterway: Liderança no Segmento de Suplementos

Com o sucesso obtido nos dois estudos, a Masterway reafirma seu compromisso em entregar suplementos de alta qualidade. A marca vem investindo constantemente em pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades de um público cada vez mais exigente. A pureza dos produtos é resultado de processos rigorosos de produção e escolha criteriosa de matérias-primas.

“Estamos muito orgulhosos em ver nossos produtos se destacando em estudos independentes. Isso reflete nosso compromisso com a qualidade e segurança dos consumidores”, afirmou um representante da Masterway.

O Mercado Brasileiro de Suplementos

O setor de suplementos no Brasil está em franca expansão, movimentando bilhões de reais anualmente. Com o aumento do interesse por saúde e bem-estar, marcas que oferecem produtos confiáveis têm conquistado espaço de forma consistente. No entanto, a presença de produtos de baixa qualidade no mercado também é uma realidade preocupante.

Nesse contexto, a Masterway emerge como um exemplo de excelência e responsabilidade, priorizando não apenas a performance, mas também a segurança de seus consumidores.

Como Escolher Suplementos de Qualidade

Para os consumidores, saber como identificar suplementos de qualidade é fundamental. Aqui estão algumas dicas importantes:

Verifique certificações : Prefira marcas que tenham seus produtos testados por instituições reconhecidas, como a Abenutri e a Coopenutri. Leia os rótulos : Analise a composição do produto para garantir que ele atende às suas necessidades. Pesquise sobre a marca : Busque opiniões e relatos de outros consumidores sobre a experiência com os produtos.

A Masterway se destaca justamente por atender a todos esses requisitos, sendo uma opção confiável para quem busca suplementos de alta performance.

O Futuro Promissor da Masterway

A credibilidade conquistada pela Masterway com os testes da Abenutri e da Coopenutri abre portas para novos avanços. A empresa planeja lançar produtos inovadores em 2024, sempre mantendo o compromisso com a qualidade. A expectativa é que a marca continue a liderar o mercado nacional e ganhe ainda mais espaço no cenário internacional.

Com produtos que unem eficiência, segurança e alto desempenho, a Masterway reforça sua posição como referência no setor de suplementos. A reputação da marca segue crescendo, impulsionada por testes independentes que comprovam aquilo que consumidores e especialistas já sabiam: a Masterway é sinônimo de excelência no universo dos suplementos.