Motociclista é flagrado transportando duas crianças sem capacete no interior do Acre

Um flagrante de desrespeito às normas de trânsito foi registrado neste final de semana na Rua Maranhão, em Sena Madureira. Um homem foi flagrado transportando duas crianças em uma motocicleta sem capacete, em situação que também configurava excesso de passageiros.

De acordo com testemunhas, as crianças estavam no colo de uma mulher na garupa da motocicleta, sentadas sobre as pernas dela. A motocicleta, que tem capacidade para apenas dois ocupantes (o condutor e um passageiro), transitava com quatro pessoas, o que representa uma grave violação às regras de segurança.

O homem foi visto parando no semáforo da Rua Maranhão e seguindo pela Avenida Brasil. No momento não havia viatura policial no local para interceptá-lo.

Segundo o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicletas transportando crianças sem capacete ou excedendo o limite de passageiros configura infração gravíssima. A penalidade inclui multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo.

Além das infrações legais, a situação demonstra descaso com a segurança das crianças, que são as mais vulneráveis em acidentes de trânsito. Especialistas alertam para o risco de lesões graves ou fatais em casos de colisão ou queda.

A ocorrência chama a atenção para a necessidade de maior fiscalização e conscientização da população sobre a importância de seguir as normas de trânsito. Mais do que cumprir a lei, é fundamental garantir a segurança e a preservação da vida.