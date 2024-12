Nível do Rio Acre continua subindo e se aproxima dos 10 metros na capital; veja medição

O Rio Acre amanheceu com 9,85, nesta sexta-feira (27) e deve atiingirr 10 metros até o meio dia. A população das áreas de risco devem ficar em alerta já a partir deste final de semana, pois o nível do Rio continuará subindo.

De acordo com as previsões, não há previsão de chuva para esta sexta, porém deve chover no sábado e, principalmente, no domingo.

Hoje (27) será mais quente que ontem, dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Segundo o Portal Clima Tempo, até o dia hoje, já choveu 202 mm em Rio Branco em dezembro/2024, o que representa 79% da média normal para o mês.

Segundo a defesa Civil, o Parque de Exposições já foi solicitado para iniciar as ações de vistorias e limpeza.