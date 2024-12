O coração musical de um Capitão da PM que transforma vidas e espalha magia por onde passa

Em meio ao clima festivo do Natal, uma história inspiradora vem de Sena Madureira, a terceira cidade mais populosa do Acre. O capitão aposentado da Polícia Militar, Helder Cardoso de Aguiar, dedicou 30 anos de sua vida ao serviço público, mas foi fora da farda que encontrou sua verdadeira missão: espalhar alegria para crianças.

Nascido em uma família musical, Helder é filho do saudoso comerciante e renomado sanfoneiro Simão Camilo de Aguiar e Neli Cardoso de Aguiar. Ele e seus oito irmãos herdaram o talento musical do pai. Após se aposentar, Helder divide seu tempo entre jardinagem, confecção de vasos ornamentais e tocar na banda da igreja evangélica Assembleia de Deus, ao lado de seu filho Lucas Lostanaud.

Ele casou muito jovem com a empresária Francisca Lostanaud Aguiar, com quem teve o filho e Lucas. Durante sua carreira militar, Helder serviu no Oitavo Batalhão de Sena Madureira, onde também desenvolveu projetos sociais, ensinando crianças a tocar instrumentos musicais. Seu trabalho mais notável é durante o Natal, quando se veste de Papai Noel para alegrar as crianças

Com a chegada do Natal, Helder se transforma em um Papai Noel muito especial. Vestido com a tradicional roupa vermelha, ele, juntamente com sua equipe, o sargento Aroldo e o cabo Do Vale, percorrem escolas e creches, levando alegria e encanto às crianças. As cantatas de Natal, com músicas de roda e instrumentos variados, são o ponto alto das apresentações, que contam com a participação ativa das crianças.

A paixão pela música o acompanhou durante toda a vida, e mesmo durante seus anos de serviço na Polícia Militar, ele encontrava tempo para ensinar música aos guardas mirins.

A história de Helder Cardoso é um exemplo de como a música pode transformar vidas e unir pessoas. Seu legado de alegria e generosidade certamente inspirará muitas outras pessoas a seguirem seus passos e espalhar amor por onde passarem.