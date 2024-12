O que é sepse pulmonar? Entenda a causa da morte do ator Ney Latorraca

A sepse, também conhecida como septicemia, é causada por uma resposta inflamatória generalizada por todo o corpo. Segundo informações do Ministério da Saúde, quando o corpo passa por uma infecção o sistema imunológico reage com um quadro inflamatório para eliminar aquele microrganismo.

No entanto, essa resposta pode ser exagerada e causar a inflamação em outro locais do corpo, o que leva a danos nos órgãos. Nos casos mais graves, conhecidos como choque séptico, o quadro leva à falência múltipla de órgãos.

A sepse pulmonar ocorre quando a infecção inicial ocorre no pulmão. De acordo com a Rede D’Or, o quadro afeta, geralmente, indivíduos que estejam hospitalizados ou que tenham uma imunidade mais comprometida, como era o caso do ator.

Quais são os sintomas da sepse pulmonar?