Pela 1ª vez no século, Corinthians tem artilheiro do ano

A temporada do Corinthians no futebol brasileiro foi do inferno ao céu. O clube, que era cotado para a disputada contra a zona de rebaixamento, finalizou o Brasileirão garantindo a vaga para a pré-Libertadores de 2025.

A arrancada do Timão na competição nacional conta com nomes importantes como Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, que terminou a temporada do futebol brasileiro com o posto de artilheiro do ano, posto nunca antes atingido por um jogador do Corinthians.

O atacante do Corinthians anotou 31 gols em 2024, sendo 15 no Campeonato Brasileiro, terminando como o goleador máximo do torneio ao lado de Alerrando, do Vitória.

Além dos 15 tentos no Brasileirão, Yuri Alberto balançou o barbante cinco vezes no Paulistão, nove na Copa Sul-Americana e apenas duas na Copa do Brasil.

