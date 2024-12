Por dentro de The Witcher 4: Planos da CD Projekt Red para seu próximo grande RPG

“Desde que me lembro, falamos sobre Ciri e o quanto ela merece sua própria jornada”, diz Sebastian Kalemba, diretor de jogo de The Witcher 4.

Isso provavelmente não será uma surpresa para muitos fãs da adorada série de RPG da CD Projekt Red. Desde que a desenvolvedora polonesa anunciou “Polaris”, o codinome de The Witcher 4, as pessoas teorizaram que a série mudaria a perspectiva do icônico Geralt de Rivia para sua filha adotiva, Ciri. Afinal, ela é efetivamente a protagonista secundária dos romances originais e de The Witcher 3. “Acho que ‘The Witcher’ como título se refere a Geralt e Ciri e sempre se referiu”, explica Cian Maher, designer de franquia e lore da CDPR. “Acho que ela é indiscutivelmente mais importante para o enredo do que o próprio Geralt.”

A última vez que vimos Ciri, ela era uma jovem mulher enfrentando seu destino. Mas agora, como retratado em um novo trailer cinematográfico mostrado no The Game Awards 2024, Ciri é uma bruxa completa caçando monstros por lucro. Kalemba explica que, após os eventos de The Witcher 3, Ciri empreendeu o famoso e doloroso Trial of the Grasses, que a transformou em uma guerreira poderosa e resiliente. Ela está pronta para embarcar em uma jornada totalmente nova em The Witcher 4, que é a primeira parte de uma nova trilogia planejada de RPGs single-player de mundo aberto.

“Eu amo essa coragem nela”, diz Kalemba. “Ela é quase obcecada com a maneira como vive. Há alguns momentos em que você tem que seguir seu coração em vez de sempre seguir as decisões calculadas. E é isso que eu amo em Ciri. Ela é menos calculista, seguindo seu coração, sua paixão, seu instinto.”

É essa paixão que diferenciará Ciri de Geralt e, subsequentemente, The Witcher 4 de seus predecessores. “Queremos deixar os jogadores tentarem defini-la”, diz Kalemba. Ao contrário de Geralt, que é um caçador de monstros veterano durante toda a saga Witcher, Ciri está apenas começando sua carreira. Isso significa que há espaço para os jogadores criarem sua própria versão dela. “Ela está prestes a formar seu próprio códice em seus próprios termos”, revela Kalemba. “A maneira como ela realmente lida com os monstros, a maneira como ela lida com as missões, as aventuras, é seu próprio jeito único.”

Como qualquer veterano dos RPGs da CD Projekt Red saberá, a forma de Ciri e seu códice será ditada por decisões, grandes e pequenas. Vemos um exemplo disso durante o trailer, no qual a interrupção de um ritual sombrio por Ciri resulta na morte de uma garota que ela está tentando salvar. É um exemplo clássico da abordagem característica do estúdio para escolhas e consequências imprevistas, mas Kalemba promete uma abordagem mais profunda para este quarto capítulo. “Queremos colocar a agência do jogador no centro”, diz ele. Alcançar isso exigiu uma expansão e evolução da definição de escolha do jogador de The Witcher.

“[Estamos dando] mais ferramentas para os jogadores disporem, para que eles possam não apenas jogar e lidar com as consequências narrativamente, mas também em termos de jogabilidade”, explica Kalemba. “Queremos dar aos jogadores mais oportunidades de sentir que eles definem sua experiência.”

Queremos dar aos jogadores mais oportunidades de sentir que eles definem sua experiência.

Embora The Witcher 3 seja corretamente considerado um dos melhores RPGs do século XXI, sua admirável complexidade está muito mais em seu design narrativo do que em sua jogabilidade elástica. Por exemplo, Geralt não pode se tornar um mestre da furtividade e silenciosamente apunhalar pelas costas seu caminho para a vitória, nem pode aprimorar suas habilidades em armas de haste de nicho para desenvolver um estilo de luta específico. Mas nos anos entre os projetos de Witcher, a CDPR criou Cyberpunk 2077, um RPG com muito, muito mais flexibilidade quando se trata desse tipo de escolha.

“Acredito que a jogabilidade [em Cyberpunk 2077] era mais variada [do que em The Witcher 3] e permitia mais liberdade quando se tratava de criar builds de personagens e ser capaz de vivenciar encontros do seu próprio jeito”, explica Kalemba. Cada encontro em Night City de 2077 é um fluxograma de decisões: Ação ou furtividade? Hacking ou armas? À distância ou corpo a corpo? Essas opções são expandidas e aprimoradas pelas habilidades e vantagens em que você investiu (assim como uma dose saudável de curiosidade e experimentação). E então, para a próxima aventura de Ciri, o estúdio está procurando não apenas desenvolver o que conquistou em The Witcher 3, mas também em Cyberpunk 2077 e sua expansão, Phantom Liberty.

“Isso é algo que definitivamente queremos trazer como uma lição [para The Witcher 4]”, afirma Kalemba. “Queremos melhorar a jogabilidade [de The Witcher 3], mas também queremos melhorar o alinhamento da maneira como você poderá explorar o mundo.” Ele espera que tais melhorias resultem em uma “experiência super coerente” entre as missões da história principal, missões secundárias e atividades de mundo aberto.

Ciri enfrentou seu destino no final de The Witcher 3, mas esse não foi o fim de sua história. Crédito da imagem: The Witcher 3 / CD Projekt Red

A CD Projekt Red definitivamente tem o aspecto ‘maior, melhor, mais avançado’ de uma sequência AAA em andamento, então. Mas sequências também são sobre continuar a história, e enquanto The Witcher 4 é o começo de uma nova saga, ainda é o próximo capítulo na vida de um personagem estabelecido. E é aí que há um pequeno problema a ser superado.

“A única complicação é provavelmente a ideia de que há um final em que Ciri pode morrer em The Witcher 3”, explica Maher. Felizmente, esse final, que é um dos três destinos diferentes para Ciri e o resultado de várias escolhas ocultas feitas ao longo do jogo, não é tão claro quanto pode parecer.

“Há dicas naquele final que destacam o fato de que ela provavelmente não morre”, diz Maher. E então, independentemente dos eventos que você testemunhou pessoalmente no final de sua própria jogada de Witcher 3, a sequência não “quebrará nenhum cânone ou mesmo ofenderá nenhum cânone”.

Queremos ter certeza de que as pessoas que compram jogos pela história possam vivenciá-la à sua maneira.

Claro, haverá muitos jogadores chegando ao The Witcher 4 que não têm conhecimento dos eventos dos jogos anteriores, para quem os detalhes das aventuras anteriores de Ciri significarão pouco. A CD Projekt Red está bem ciente de que já faz uma década desde o lançamento de Wild Hunt, e que uma geração inteira de fãs de fantasia que eram jovens demais para um RPG de classificação adulta em 2015 provavelmente começarão sua jornada Witcher com o quarto jogo quando ele finalmente for lançado.

“Queremos mirar nos novos jogadores”, diz Małgorzata Mitręga, produtora executiva de The Witcher 4. “O público mais amplo e também as pessoas que conhecem a franquia, mas que talvez não joguem nossos jogos.” Como tal, The Witcher 4 está sendo lançado como o início de algo novo, tanto quanto é a continuação de algo antigo.

Como parte disso, Kalemba e Mitręga explicam que estão garantindo que The Witcher 4 seja uma experiência acessível. Eles querem que “todos que se importam” joguem. Mas não parece haver nenhum sinal de que a profundidade do RPG de marca registrada do estúdio esteja sendo diluída em pagamento por essa acessibilidade. “Criamos jogos baseados em história, então queremos ter certeza de que as pessoas que compram jogos pela história, elas serão capazes de vivenciar a história do seu próprio jeito e serão capazes de simplesmente abordá-la”, explica Kalemba. “Mas as pessoas que estão procurando por desafios específicos, elas também serão capazes de vivenciar a história de uma forma desafiadora.”

O estúdio enfrenta um desafio muito maior do que apenas criar uma sequência que seja acessível para novatos, no entanto. Embora Cyberpunk 2077 seja agora considerado um RPG de referência, seu lançamento foi um dos desastres de maior destaque na história da indústria. A CD Projekt Red levou anos para consertar os problemas do jogo, um projeto necessário não apenas para fazer o jogo funcionar, mas também para salvar a reputação da empresa. Esses anos foram mais do que apenas transformadores para Cyberpunk, no entanto; o caminho para o retorno notável de 2077 resultou em mudanças estruturais significativas na CDPR. Mudanças que, esperançosamente, estabelecem as bases para coisas melhores para The Witcher 4.

“A maneira como produzimos agora mudou de uma forma muito boa”, diz Kalemba. “Estamos definindo os estágios da produção com muita atenção. Estamos tentando defini-la com muita atenção, certificando-nos de que a base esteja lá. Já vejo que isso está nos ajudando a garantir que tudo o que criamos agora seja super coerente em todos os aspectos. Essa maneira nos faz sentir que controlamos esse ambiente super complexo mais do que costumávamos, e isso também faz com que todos se sintam mais seguros quando se trata de desenvolver em geral no dia a dia.”

Estamos tentando dimensioná-lo com muita atenção, garantindo que a base esteja lá.

A regra de governo entre essas novas mudanças é “deixe cozinhar”. Isso é evidente na forma como o estúdio permitiu mais tempo para a pré-produção – a existência de The Witcher 4 foi anunciada publicamente em outubro de 2022 , mas só agora entrou em produção total . Mas houve outras mudanças significativas. Durante o desenvolvimento de Phantom Liberty, por exemplo, o estúdio foi reestruturado em “equipes de conteúdo”, onde várias disciplinas trabalham juntas em grupos fortemente coordenados para criar sequências e missões específicas.

Essas mudanças não são apenas sobre garantir a qualidade do jogo e um lançamento tranquilo. Durante o desenvolvimento do Cyberpunk 2077, foi relatado que a equipe do estúdio suportou longas horas de trabalho e demandas obrigatórias de horas extras . Retrocedendo um pouco mais no tempo, a CDPR enfrentou acusações semelhantes enquanto trabalhava em The Witcher 3. A nova abordagem do estúdio visa criar um ambiente de trabalho melhor para as pessoas que fazem The Witcher 4.

“Acho que já está ajudando [a criar um ambiente de trabalho melhor]”, diz Mitręga. “Acho que o caminho [a seguir] é produzi-lo de forma saudável para que as pessoas ainda possam se divertir no que fazem. E é isso que é inspirador, é isso que torna a qualidade tão alta.

“Estamos planejando diferentes maneiras de nos comunicarmos com as equipes”, ela continua. “As equipes são planejadas de forma diferente do que éramos [no Cyberpunk 2077], então isso já está ajudando.”

Ciri será um tipo muito diferente de bruxa quando retornar em sua própria saga. Crédito da imagem: The Witcher 3 / CD Projekt Red

A CD Projekt Red ainda não está pronta para revelar uma data de lançamento para The Witcher 4, possivelmente como resultado daquele mantra “deixe cozinhar”. Mas, se o trailer cinematográfico for algo a se seguir, a receita terá que ser exata. Enquanto a IGN visitou a sede do estúdio em Varsóvia antes do The Game Awards, a equipe explicou que o trailer passou por dezenas e dezenas de revisões, com cada nova versão ajustando a apresentação e a entrega da primeira história de The Witcher 4. A CD Projekt Red abordou essa cinemática com tanta precisão quanto o jogo em geral, iterando repetidamente até que esteja exatamente certo.

“Acredite em mim, por trás de cada cena havia uma intenção”, diz Kalemba. “Não há, em nenhum quadro, nenhuma coincidência neste trailer. Estávamos construindo isso de uma forma para vender uma história curta muito, muito coerente com um começo e um clímax.”

“Também queríamos ter a experiência completa”, acrescenta Mitręga. “Porque isso é voltar para casa para os antigos [fãs], mas também é uma introdução para o novo público.”

Depois de uma década de espera, nada além de uma experiência completa bastaria para aqueles fãs antigos. E é isso que temos; o trailer de seis minutos conta não apenas uma história curta completa, mas também contém todas as características de uma missão clássica de Witcher: um contrato, uma morte e uma consequência. Para veteranos das aventuras de Geralt, é um bom lembrete de por que vale a pena voltar para uma quarta parcela. Quanto aos novos fãs, é um gostinho da magia de The Witcher que você pode obter em forma de anúncio. Sem dúvida, o subreddit de The Witcher está prestes a ser inundado com mil postagens do tipo “como faço para entrar nisso?” (e se essa é uma pergunta que você tem, então nosso bate-papo com os mestres da tradição de Witcher da CD Projekt Red deve ser sua próxima parada.)

Quanto ao que vem a seguir, a CD Projekt Red não dirá. Com a produção completa apenas começando, podemos ter outra longa espera até que os próximos detalhes sobre a nova aventura de Ciri estejam prontos para serem compartilhados. Mas o pouco que a equipe estava disposta a compartilhar já é algo para mastigar com antecipação. As expectativas em torno de RPGs mudaram muito desde o lançamento de The Witcher 3 em 2015. Jogos como Baldur’s Gate 3 e o próprio Cyberpunk 2077 da CDPR deram grande ênfase a mundos que reagem, respondem, dobram e quebram sob as pressões infligidas pelos jogadores. Como The Witcher 4 vai lidar com essas expectativas ainda está para ser visto, mas a promessa da CDPR de uma Ciri que pode ser definida por aqueles que jogam como ela é um bom lugar para começar.