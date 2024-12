A virada de ano se aproxima e com isso os preparativos para a virada do ano começam, seja para aqueles que vão ficar em família e amigos, ou aqueles que procuram uma grande festa pra comemorar. Para te ajudar a decidir, o ContilNet traz um Giro especial de Réveillon, com as melhores opções para curtir o ano novo.

O primeiro deles é o Reveillon Gran Luxo, que acontece no Gran Reserva e conta com opções de mesa com Open Food e Open Bar. Além disso, o evento contará com dois ambientes distintos, com diferentes estilos. As atrações musicais ficam por conta de Jadson e banda; Trio Furacão; Bruno Damasceno; Dito Bruzugu; Dj Aldine; e Bel Cordeiro e banda codcake.As mesas com quatro lugares podem ser compradas por R$1.600 pelo contato:(68) 98113-2170.

A Maison Borges também prepara uma grande comemoração para o final de ano e vai contar com atração nacional. Os artistas locais que vão agitar a população são Dj Cristiano Lima e Trio Furacão, enquanto as estrelas da noite são Marcio e Douglas, que vão agitar a virada de ano. As opções de compra variam entre R$300 e R$3.000 a depender dos pacotes selecionados. As compras podem ser realizadas através da plataforma Bilheteria Digital e pelo telefone (68) 99244-4205.

O Réveillon Revolution também segue com as vendas abertas, com ingressos individuais entre R$160 e R$200 e com pacotes que podem ser comprados no valor de R$1.400 por mesa. As compras podem ser feitas através da Bilheteria Digital.

A Confraria também vai fazer uma programação especial para o fim de ano, com shows de Débora e Gabriel na pré festa, The Roses como artista principal e Dj Patrik para fechar a noite da virada.

O governo do estado também vai realizar suas festas de fim de ano, tanto na capital do estado, Rio Branco, como em Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre. Na capital, a festa acontece na Arena da Floresta, e vai ser embalada por Wanderley Andrade e Leo Magalhães. Já no interior do estado, a festa ocorre na Arena Juruá, com shows de Chicão dos Teclados e Tarcísio do Acordeon.