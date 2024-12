Rio Branco FC abre vendas de nova camisa com o lema “O Acre Existe”; veja detalhes

O Rio Branco Football Club abriu nesta quarta-feira (11) as vendas para a edição limitada de camisas oficiais com a frase “O Acre Existe”. As peças devem ser comercializadas cada uma com o preço de R$ 150,00.

De acordo com o clube, a ação promete agradar aos torcedores e comemorar a força e a identidade da região. “As vendas estão sendo feitas somente via direct do club (via Instagram). Entre em contato conosco, que disponibilizaremos a camisa, e a entrega no conforto de sua casa”, destaca a publicação.

Anteriormente, o Rio Branco Football Club tinha informado que o uniforme estaria disponível em primeiro lote apenas 200 unidades, mas não confirmou a informação até o momento. O lema foi escolhido em novembro durante votação nas redes sociais pelos torcedores.