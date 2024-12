Rio Branco registra aumento de 32% nas chuvas em 2024 em relação ao ano passado

Dados da Defesa Civil de Rio Branco apontam que a quantidade de chuvas nos últimos três meses de 2024 já ultrapassaram o total de chuvas do mesmo período no ano passado. De outubro até a manhã desta segunda-feira (23), a capital acreana já registrou 690 milímetros de chuva.

Em 2023, nesse mesmo período, o acumulado de chuvas foi de 520 milímetros. O aumento de chuvas corresponde a 32% neste ano. Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, neste mês de dezembro já foram registrados cerca de 200 milímetros de chuva em Rio Branco.

Nos meses de outubro e novembro também choveu acima da média. Tal fato se dá em razão do fenômeno El Niña, que casa o aumento de chuvas em algumas regiões, como no Norte do país, foi o que explicou Falcão em entrevista ao G1.

Ainda de acordo com o coronel, apesar das oscilações dos últimos dias, o nível do Rio Acre na capital deve se elevar de agora em diante, já que apresenta aumento de volume nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri. Além disso, o Riozinho do Rola, um dos principais afluentes do manancial, também apresenta elevação, estando acima dos 8 metros.