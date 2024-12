Sarau das Moças: confira o evento que acontecerá na Usina de Arte neste sábado

SARAU DAS MOÇAS

É com muita alegria que comunico que no próximo sábado acontecerá o terceiro Sarau das Moças. Na Usina de Arte João Donato, a partir das 16h, com uma vasta programação cultural e ENTRADA GRATUITA!

Será uma honra podermos contar com seu apoio compartilhando essa notícia para que o maior número possível de pessoas tenha acesso a essa informação, afinal, o evento é financiado pelo povo brasileiro, através do Edital 07/2023, da Lei Paulo Gustavo promovido pela Fundação Elias Mansour.

A produção é da Acreativa Produções, idealizado por Narjara Saab e com apoio do CMEC.