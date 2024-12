Steam libera jogo grátis por tempo limitado! Corra resgatar agora

A temporada de Natal deste ano segue muito generosa para os gamers, com diversas promoções e presentes surpresas da Epic Games e outras lojas. Para não ficar de fora, a Steam também celebra a ocasião distribuindo um jogo grátis para seus usuários — o popular MMORPG Black Desert.

Celebrando dez anos desde seu lançamento, o título chegou na Steam somente em 2017, e formou uma base fiel de fãs. Se você curte MMORPG, certamente vale a pena dar uma chance a Black Desert!

Black Desert está com 100% de desconto na Steam.

Mas fique ligado: Black Desert pode ser resgatado gratuitamente na Steam somente até o dia 06 de janeiro! Conheça mais sobre o título logo abaixo.

Mais detalhes sobre Black Desert

Sem dúvidas, os maiores diferenciais de Black Desert são seus gráficos com estilo realista e seu combate “livre de alvos”. Nele, o jogador pode lutar contra personagens e criaturas no seu próprio ritmo, utilizando habilidades livremente e sem a necessidade de focar somente em um inimigo — de maneira semelhante aos jogos Beat “em Up ou Hack n” Slash.

Na parte visual, o título permite a personalização extensiva dos heróis jogáveis, sendo possível alterar características do rosto, altura, cabelos, olhos e muito mais. E, para quem curte duelos, vale destacar que Black Desert possui suporte para o modo PVP em grande escala.

Como resgatar Black Desert de graça na Steam?

Adicionar Black Desert à sua biblioteca da Steam é simples:

Acesse a página do jogo na Steam ;

; Faça login ou crie uma conta na plataforma;

Clique em “Adicionar à conta” para garantir sua cópia.

Mas fique ligado: o jogo só será seu para sempre se você realizar o resgate até o dia 6 de janeiro. Ou seja, corra agora mesmo para garantir a sua cópia!

Requisitos para rodar Black Desert no PC

Em relação aos requisitos mínimos e recomendados, Black Desert é um jogo bonito, mas que não é tão exigente em hardware. Enquanto computadores potentes entregarão uma boa experiência com o game, também é possível aproveitá-lo em um computador modesto.

Mínimos

SO: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Processador: Intel Core i3 (4ª geração)

Intel Core i3 (4ª geração) Memória: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Placa de vídeo: GeForce GTX 970, Radeon RX 480

GeForce GTX 970, Radeon RX 480 Rede: Conexão de internet banda larga

Conexão de internet banda larga Armazenamento: 80 GB de espaço disponível

Recomendados

SO: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Processador: Intel Core i5 (8ª geração), AMD Ryzen 5 (série 2000)

Intel Core i5 (8ª geração), AMD Ryzen 5 (série 2000) Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Placa de vídeo: GeForce GTX 1660 Super

GeForce GTX 1660 Super Rede: Conexão de internet banda larga

Conexão de internet banda larga Armazenamento: 80 GB de espaço disponível

O grande calcanhar de Aquiles do game pode ser o armazenamento. Apesar de não ser tão desafiador em placa de vídeo e processador, os desenvolvedores recomendam 80 GB de espaço livre para instalar o jogo. Ou seja, a dica é ter uma bela quantidade de gigabytes livre para o título.

E aí, vai resgatar o jogo grátis da Steam? Nos conte nas redes sociais do Voxel!