Um supermercado no município de Mâncio Lima, no interior do estado do Acre, viralizou nas redes sociais ao divulgar a promoção de seus panetones, doce natalino marcante, que consiste em uma massa fermentada, como uma espécie de pão doce.

O vídeo foi divulgado no TikTok e republicado no Instagram em perfis de humor de alcance nacional, como @GinaIndelicada, onde superou as 170 mil curtidas na postagem.

Nas imagens é possível ver uma funcionária dando “corda”, nas costas de outro, como se fosse um enfeito natalino, com efeitos sonoros, que gira em cima de sua base, com o produto em mãos.

VEJA: