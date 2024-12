O influenciador acreano Makeivy Shelton, conhecido por seus vídeos de humor autêntico e por ser cadeirante, protagonizou uma parceria inusitada e cheia de leveza com uma influenciadora local com nanismo. A dupla compartilhou um vídeo que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

No vídeo, o cadeirante passa e dá um leve tapa na cabeça da outra influenciadora, que tem nanismo. Irritada com a situação, ela arremessa um tijolo no homem, que é atingido por uma pequena pedrinha, fazendo uma brincadeira com a altura da colega.

Na legenda da publicação, MakeIvy Shelton ainda brinca com a influenciadora, chamando-a da seguinte forma: “Eai metade de espermatozoide”. O vídeo viralizou nas redes e conta atualmente com mais de 100 mil curtidas.

Veja o vídeo: