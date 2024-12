Vídeo mostra momento em que casal furta moto em rua movimentada de Rio Branco; dupla é presa

Um casal ainda não identificado foi preso, acusado de receptação de uma motocicleta furtada, na manhã desta terça-feira (24), em via pública no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), da Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope), os agentes estavam em motopatrulhamento na região do bairro Nova Estação quando foram avisados, via rádio, que dois indivíduos estariam supostamente com uma motocicleta furtada há dois dias.

De posse da denúncia, os militares realizaram uma ronda ostensiva e conseguiram encontrar o casal com a moto furtada, tendo em vista que a dupla já havia conseguido fugir de uma guarnição do patrulhamento comunitário da Polícia Militar do Acre.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a moto furtada, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

VEJA O MOMENTO EM QUE A MOTO É FURTADA: