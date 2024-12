Vídeo: revoltada, mulher ateia fogo em recepção de hospital

Um mulher foi presa após jogar álcool e atear fogo na recepção de um hospital em Minas Gerais, na tarde de sábado (21/12). Ela alegou que estava descontente com o atendimento oferecido ao filho, no local, e decidiu reagir.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Conforme as imagens, às 16h14, ele foi até a recepção, com uma embalagem de álcool e uma caixa de fósforo nas mãos. Ela conversa com a funcionária do local e, depois de uma aparente discussão, despeja o líquido sobre o balcão e ateia fogo.

O caso ocorreu na Santa Casa de Misericórcia de Piumhi, cidade mineira que fica a 258 quilômetros de Belo Horizonte. A recepcionista do local tentou contê-la, mas não conseguiu. Veja:

Ninguém ficou ferido

O fogo atingiu computadores e objetos que estavam sobre o balcão, e ninguém ficou ferido. A mulher fugiu do local, logo em seguida, e os funcionários do hospital contiveram as chamas com uso de extintor.

Ela foi encontrada e presa pela polícia na tarde desse domingo (22/12), quando prosseguia para a cidade de Formiga (MG). Ao ser interrogada, ela disse que não teve a intenção de ferir ou machucar ninguém, mas que queria chamar atenção para a falta de atendimento.

A mulher foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Piumhi, onde está à disposição da Justiça. O diretor-geral do hospital, Guilherme Machado, se pronunciou sobre o caso. Ele lamentou o ocorrido e disse acreditar que a mulher estava em “aparente surto”.

A Santa Casa de Piumhi intensificou a segurança após o incidente.