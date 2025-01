Acre adere a programa do Governo Lula que oferta atendimento psicológico a profissionais da Segurança

O estado do Acre passou a fazer parte, nesta quarta-feira (29), do Escuta Susp, programa de suporte psicológico voltado a profissionais da segurança pública. A iniciativa busca atender policiais, bombeiros e peritos, que lidam diariamente com situações de alto estresse, tanto nas ruas quanto em operações mais complexas.

O Acre passa a ser o 12º estado a aderir ao programa. Segundo o secretário Nacional de Segurança Pública (Senasp), Mario Sarrubbo, a proposta é reconhecer que esses profissionais, necessitam de necessitam de suporte emocional.

“Garantir uma saúde mental equilibrada reflete diretamente na eficiência do trabalho desenvolvido e na segurança da população”, afirmou.

O programa oferece aos agentes, atendimento terapêutico remoto, conectando-os a especialistas de universidades federais de todo o Brasil. A plataforma foi projetada para permitir três tipos principais de abordagem: acolhimento, para resolver questões pontuais com poucas sessões; psicoterapia, para um acompanhamento mais aprofundado; e intervenções específicas voltadas ao comportamento suicida.

O Escuta Susp já está presente em outros 11 estados, são eles: Alagoas (AL), Bahia (BA), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE).

Para acessar o serviço, os profissionais precisam realizar um cadastro online no site do projeto, anexando a carteira funcional como comprovação do vínculo institucional.

Após essa etapa, o link para agendamento das sessões é enviado por e-mail, possibilitando que o agente escolha o terapeuta e o horário mais conveniente. Todas as consultas ocorrem por meio da plataforma exclusiva do programa.