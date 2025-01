Acre não tem nenhuma nota mil no Enem 2024; candidatos já podem conferir o resultado

Nenhum estudante do Acre atingiu a nota 1000 na redação do Enem 2024, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta segunda-feira (13). Segundo o edital, somente 12 estudantes de diferentes estados do Brasil alcançaram a nota máxima na redação.

Os estados que tiveram alunos com a nota 1000 na redação foram Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Entre os 12 estudantes com nota máxima na redação, apenas um deles veio da rede pública, sendo do estado de Minas Gerais, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana.

O ministro ressaltou ainda um aumento na média nacional da redação, que subiu para 660, ante os 645 registrados no ano anterior.

O resultado do Enem 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13) de manhã. Os mais de 17 mil estudantes no Acre já podem conferir o desempenho nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e da redação na página do participante.