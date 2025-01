Acre será cenário do filme ‘Geni e o Zeppelin’, produção adaptada de música de Chico Buarque

O governo do Acre informou nesta terça-feira (28), que o estado deve ser palco do longa-metragem “Geni e o Zeppelin”. A vice-governadora, Mailza Assis, recebeu na mesma data o produtor executivo Mauro Pizzo e o cineasta Sérgio de Carvalho para discutir os detalhes do projeto cinematográfico.

A produção será liderada pela Migdal Filmes, produtora responsável por sucessos como “Minha Mãe é uma Peça” e “Nosso Lar. A obra é uma adaptação da emblemática música de Chico Buarque, de mesmo título, e será dirigido pela renomada cineasta Anna Muylaert, conhecida por trabalhos conhecidos como “Que Horas Ela Volta?”.

A iniciativa promete trazer visibilidade ao Acre e uma significativa injeção na economia local. Muylaert escolheu a Amazônia como cenário principal para o longa e, ao conhecer Sérgio de Carvalho, diretor do aclamado filme acreano Noites Alienígenas, decidiu que o Acre seria o local ideal para a realização do projeto.

As filmagens estão previstas para acontecer em Cruzeiro do Sul, explorando as belezas naturais e o contexto cultural da região. Com 100% dos recursos provenientes da Ancine, por meio de diferentes fontes de orçamento, a produção já tem garantida a distribuição pelas gigantes Paris Filmes e Globo Filmes.

O trabalho também busca parcerias locais e já está em diálogo com o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco para viabilizar a execução do filme. O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoro Kinpara, destacou que o Acre só tem a ganhar com a realização do longa.

O filme contará com grandes nomes do cinema nacional no elenco, mas também pretende valorizar talentos locais. Para isso, serão realizadas seletivas no estado para a escolha de atores e figurantes acreanos, promovendo a integração da comunidade com a produção cinematográfica.

Para Mailza Assis, além de promover o Acre como destino cinematográfico, a produção de “Geni e o Zeppelin” representa uma importante movimentação econômica para o estado. A expectativa é que hotéis, restaurantes e outros serviços locais sejam diretamente beneficiados, além da geração de emprego temporário para equipes de apoio e profissionais técnicos.