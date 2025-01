Andressa Urach anuncia abertura de supermercado com seu nome

Essa todo mundo na obra vai parar pra ler! Na noite desta quarta-feira (15), Andressa Urach anunciou o lançamento do seu próprio supermercado. Não, a notícia da vez não é algum novo vídeo que a subcelebridade vai lançar em alguma plataforma para maiores de idade. A criadora de conteúdo adulto e empresária acaba de abrir o ‘Super Urach’ em Viamão, no Rio Grande do Sul.

“Já conheceu meu supermercado? Muito feliz!!! @superurach esperamos vocês!!!”, dizia post compartilhado entre o local e a loira. O estabelecimento aparentemente se trata de uma sociedade entre Andressa e o filho, Arthur Urach (que recentemente, vale lembrar, anunciou que vai gravar conteúdo adulto com o namorado da mãe).

Além do supermercado, Andressa também possui uma linha de cosméticos, com batom, cremes para o corpo e para os cabelos.

No fim do ano passado, a ex-Fazenda revelou que pretende abrir uma igreja. Aos 37 anos, a ex-vice Miss Bumbum respondeu à pergunta de um internauta, que quis saber sobre o plano da famosa para o futuro. “Oferecer a igreja para todos os pecadores”, é o plano da loira. É negócio que não acaba mais!