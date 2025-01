Anvisa proíbe venda de leite em pó nos supermercados; saiba a marca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda do leite em pó da marca Nutramigen LGG, uma fórmula infantil fabricada pela Reckitt/Mead Johnson Nutrition nos Estados Unidos, em todos os supermercados do Brasil. A importação de novos lotes do produto também está interditada.

De acordo com a Anvisa, a medida foi adotada com o objetivo de proteger a saúde de bebês no Brasil, após suspeitas de contaminação bacteriana. Os lotes interditados são: ZL3FHG, ZL3FMH, ZL3FPE, ZL3FQD, ZL3FRW e ZL3FX – todos com validade até 1º de janeiro de 2025 e códigos de barras 300871239418 e 300871239456.

Embora esses lotes não tenham sido detectados no Brasil, eles foram distribuídos em outros países, como Argentina e Canadá.

A bactéria em questão, Cronobacter sakazakii, pode causar infecções graves, como meningite e septicemia, especialmente em recém-nascidos.

A Anvisa orienta os consumidores a verificarem os números dos lotes nas embalagens e, caso correspondam aos interditados, a interromperem o uso imediatamente. A agência também reforça a importância de adquirir fórmulas infantis de fontes confiáveis e devidamente registradas.

Além disso, é fundamental seguir práticas rigorosas de higiene na preparação, como a esterilização de utensílios e o uso de água fervida a aproximadamente 70°C.

Os consumidores que tiverem dúvidas podem entrar em contato diretamente com a fabricante, Reckitt/Mead Johnson Nutrition, para mais informações.