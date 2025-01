Após balsa encalhar, motoristas invadem ponte do Rio Caeté em Sena Madureira

O ContilNet noticiou no início da noite deste sábado (25), o momento em que o tráfego na ponte do Rio Caeté, em Sena Madureira, no interior do Acre estava em funcionamento, mesmo após o local ser interditado por problemas estruturais.

Segundo informações, após a balsa que realizava a travessia dos veículos no espaço ter encalhado, motorista cansados da longa espera, invadiram o espaço, retiraram as barreiras e continuaram o percurso, colocando suas vidas por conta própria.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a Polícia Militar atua junto com o órgão para o controle da passagem na ponte, até que o problema seja resolvido. O volume do tráfego deve funcionar de 3 carros em cada lado ou de 1 caminhão por vez.