A psicóloga Kássia Geovanna havia sido selecionada para atuar como psicóloga em uma escola brasileira na cidade de Josho, na província de Ibaraki, no Japão. A província fica a cerca de 95 quilômetros de Tóquio. A viagem está marcada para o dia 27 de janeiro.

A jovem agradeceu aos seus amigos e professores que apoiaram sua trajetória, principalmente Patricia Yano, que foi uma das pessoas mais importantes na construção deste caminho até a conquista da vaga no país do sol nascente.

Geovanna também agradece o deputado estadual Edvaldo Magalhães, que foi um dos principais apoiadores de sua campanha. A psicóloga pediu ajuda dos amigos e familiares para arrecadar doações a fim de custear a viagem.

“Essa jornada foi desafiadora e inspiradora, e me sinto motivada a continuar dando o meu melhor em tudo que faço. Acredito profundamente na força da solidariedade e nos frutos que a educação pode nos proporcionar”, disse.

“Quero deixar um agradecimento especial às minhas colegas de profissão e a todos que contribuíram, seja porque conhecem minha história e meu trabalho, ou mesmo aqueles que nunca me viram, mas acreditaram no meu sonho de chegar ao Japão”, completou.

Ela ainda diz que vai manter todos atualizados de sua trajetória do outro lado do planeta, divulgando suas experiências profissionais e pessoais. “Agradeço a cada um que caminhou comigo até aqui! A partir de agora, a jornada é minha, mas prometo manter vocês informados sobre tudo o que acontecer do outro lado do mundo”, finalizou.