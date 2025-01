Atenção, pais e responsáveis! Mega promoção de renovação e matrículas no Colégio Batista Betel; saiba mais

O Colégio Batista Betel está com uma super novidade para você! As matrículas estão abertas e, nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, a escola preparou uma mega promoção imperdível.

As matrículas e renovações estão por apenas R$ 300,00. Um valor especial para garantir a melhor educação para o seu filho.

Atualmente, a escola atende alunos do Ensino Infantil ao Fundamental (6º ao 9º ano), além do Ensino Médio e Ensino Integral. O diferencial é que além de estudar todas as disciplinas necessárias da grade curricular, os alunos também aprendem sobre princípios bíblicos e cristãos.

A escola fica aberta de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00, e aos sábados, das 07:00 às 11:00, com uma equipe à disposição para tirar todas as suas dúvidas e apresentar as instalações.

Para mais informações, entre em contato por meio do telefone (68) 99984-2790 ou visite a escola no endereço Av. Durval Camilo, 1723, no bairro Canaã, em Rio Branco, no Acre.