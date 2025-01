Benfica e Barcelona se enfrentaram no Estádio da Luz, em Portugal, pela 7ª rodada da Champions League. Em jogo emocionante com direito a nove gols, o clube espanhol, que perdia por 4 x 2, virou para 5 x 4 na reta final.

O primeiro tempo foi do grego Vangelis Pavlidis, do Benfica, que só precisou de trinta minutos para fazer seu primeiro hat-trick com a camisa do clube português e encaminhar a vitória contra o Barcelona.

Dos três gols do Benfica, dois contaram com erros de Szczesny, goleiro do clube espanhol. Logo no primeiro minuto, Pavlidis, abriu o placar aproveitando ótimo cruzamento de Carreras. Aos 21 Szczesny foi cortar um lançamento, trombou com Baldé fora da área e deixou o atacante livre para marcar o segundo, além de cometer o pênalti que resulto no terceiro tento do Benfica.

Robert Lewandoski chegou a empatar o jogo, aos 12, mas o gol foi ofuscado pela noite goleadora de Vangelis Pavlidis.

No começo do segundo tempo, o grego quase anotou o quarto gol no jogo. Em contra-ataque do Benfica, a defesa do Barcelona até conseguiu cortar o primeiro chute, mas a bola sobrou para a batida de primeira de Pavlidis desviando na marcação e indo na direção do escanteio.

Aos 19 o Barcelona reagiu. Após saída de bola errada do goleiro do Benfica, Raphinha aproveitou o vacilo e, de cabeça de fora da área, diminuiu o marcador.

No entanto, a reação do clube espanhol durou pouco. Quatro minutos após o tento, Ronaldo Araújo marcou contra, ampliando o placar para os portugueses.

Quando a vitória para o Benfica parecia encaminhada, Lamine Yamal sofreu uma penalidade. Na cobrança, Lewandoski balançou as redes, marcando o segundo dele no jogo e o terceiro do Barça.

Aos 41, o clube Culé chegou ao empate. Após cruzamento de Pedri, o zagueiro Eric Garcia surgiu na pequena área para marcar empatando o confronto.

Nos instantes finais de partida, Raphinha voltou a brilhar para dar a vitória ao Barcelona. Em contra-ataque, o brasileiro foi lançado, entrou na área, driblou o marcador e bateu para fazer seu segundo gol na partida.

