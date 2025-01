Brasileiro desaparece durante escala no Catar em viagem para o Japão

O paraibano Vitor Daniel Araújo Claudino, de 22 anos, desapareceu durante uma viagem para Tóquio. Segundo a família, ele embarcou em São Paulo no dia 23 de janeiro e chegou ao Catar no dia seguinte, onde fez contato pela última vez. Após avisar que embarcaria para o Japão, Vitor não deu mais notícias.

A família contou à TV Paraíba que acionaram a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Itamaraty, mas, até o momento, não há informações sobre o paradeiro do jovem. “Estamos aflitos desde sexta-feira, sem notícias dele. Só queremos que ele volte para casa”, desabafou o pai, José Claudino.

Vitor, que morava no Rio de Janeiro e trabalhava como gerente de restaurante, fazia sua primeira viagem internacional. Ele informou à família que ficaria hospedado em um hotel no Japão, com reserva já paga, e planejava retornar ao Brasil no início de fevereiro.

A mãe do jovem, Cileide Araújo, fez um apelo emocionado: “Quero meu filho de volta. Desde sexta-feira, vivo uma angústia imensa. Por favor, nos ajudem a encontrá-lo.” A família segue sem respostas e conta com as autoridades para localizar Vitor.