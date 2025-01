As festas de réveillon deveriam ser um momento de celebração para as pessoas, entretanto, para o casal Felipe e Débora Moreno, a virada entre o dia 31 de dezembro e o dia primeiro de janeiro foi marcada pelo desaparecimento de sua cachorrinha de estimação.

Pandora é uma pinscher de dois anos, que está com o casal desde seu nascimento, já que ela é filha da cachorrinha de estimação da avó de Felipe, sendo tratada como uma filha pelos donos.

A cadela desapareceu nas proximidades do Horto Florestal, no bairro Conquista, mas existem indícios de que ela teria aparecido próximo a Universidade Federal do Acre (Ufac). Pandora responde bem quando chamada pelo seu nome e utilizava uma coleira cor de rosa em formato de lá quando desapareceu.

Felipe Moreno diz que estão desesperados em busca do animalzinho de estimação e que pagarão uma recompensa para aqueles que encontrarem Pandora.

“Caso alguém encontre a Pandora, por favor entre em contato com a gente, estamos desesperados, essa cachorra é muito querida pra gente, vamos pagar uma recompensa para quem encontrar. Nós estamos muito desesperados atrás dela, desde o dia em que ela sumiu, a gente não tem parado de dia, de madrugada, de noite e quem puder ajudar, quem puder compartilhar também, a gente agradece muito”, diz o tutor.

Para aqueles que desejam ter mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (68) 9205-8620 ou através dos perfis no Instagram dos tutores: @felipemoreno.ac e @kethlemoreno