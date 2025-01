Celtics massacram Warriors por 40 pontos e espantam má fase na NBA

Nessa segunda-feira (20/1), o Boston Celtics (30-13) visitou o Golden State Warriors (21-21) no Chase Center e aplicou um atropelo sobre o adversário com vitória por 125 x 85. A partida, válida pela rodada especial da NBA no Dia de Martin Luther King, alivia a má fase dos atuais campeões com uma atuação dominante nos quatro períodos após turbulências envolvendo quatro derrotas nas últimas sete partidas da temporada.

A atuação defensiva foi um dos destaques de Boston na partida, Golden State conseguiu converter apenas 34,8% de seus chutes de quadra e ainda teve um aproveitamento de 26,4% no perímetro. Os visitantes também foram mais eficientes em converter erros do adversário em pontos, tendo 19 pontos anotados após turnovers dos Warriors.

