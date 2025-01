Crianças com maior autoestima ouvem essas frases dos pais todos os dias. Elas ajudam a acreditar em si mesmas

A autoestima saudável se desenvolve por meio do senso de capacidade e autoconfiança, que começa a ser construído durante a infância, e a educação dos pais tem um papel fundamental nesse desenvolvimento.

A psicóloga, Iria Reguera, explicou que, ao promovemos a autoestima das crianças, estamos ajudando-as a “crescer e tornar-se adultos confiantes em si mesmos e no seu valor, com bom conhecimento e gestão das suas emoções”.

Se sentir amado pelo que é ajuda as crianças a desenvolverem autoconfiança. Para isso, a linguagem é essencial. A seguir, estão algumas das frases que, como pais, devemos dizer todos os dias para promover a autoestima dos nossos filhos.

“Eu confio em você”

Quando demonstramos confiança em alguém, é como se a sua autoestima tivesse sido fortalecida. Garantimos que a nossa confiança se reflete na confiança que eles passam a ter em si mesmos. Se acreditarmos neles e comunicarmos isso, estaremos ajudando a aumentar sua autoestima e a estabelecer bases sólidas para que possam enfrentar qualquer desafio com confiança.

“Não tem problema cometer erros, você pode aprender com eles”

Você não precisa ter medo de erros, fracassos ou contratempos na vida. O fracasso é uma oportunidade de aprendizado, e se ensinarmos isso às crianças desde cedo, elas aprenderão a não desistir facilmente.

“Você pode lidar com isso”

Quando dizemos aos nossos filhos que eles são capazes de grandes realizações, estamos incentivando a confiança deles em suas próprias capacidades. Isso serve para motivá-los e dar-lhes confiança. Ao escolhermos um otimismo saudável e sermos realistas, validando as capacidades das crianças, estamos aumentando sua autoestima, mesmo sem perceber.

“Faça o melhor que puder”

É muito diferente dizer a uma criança que ela pode conseguir, em vez de garantir que ela o fará bem. Prometer o sucesso e, depois, vê-la falhar tem um impacto negativo na confiança dela. Segundo a psicoterapeuta Amy Morin, é melhor mudar a mensagem para uma mais realista, mas também positiva. “Em vez de dizer ‘Você vai vencer!’, a melhor mensagem é: ‘Saia e dê o seu melhor. E se não der certo, não tem problema. Nós cuidaremos disso também’”, diz Morin.

“Estou muito orgulhoso de você”

Quando alguém que admiramos nos diz que está orgulhoso de nossas conquistas, nos sentimos mais felizes e confiantes. O mesmo acontece com as crianças.

“Você pode tentar novamente”

Essa é uma resposta saudável à adversidade. Por exemplo, seu filho faz mal o dever de casa e chega chorando porque não conseguiu o resultado esperado. Com essa resposta, mostramos que, quando algo fica difícil, não devemos desistir, mas sim continuar tentando, aprender e nos preparar melhor para alcançar um resultado diferente.

“Estou feliz em passar um tempo com você”

Além de fomentar a confiança, é importante ensinarmos as crianças a expressar seus sentimentos de diferentes formas para que consigam gerir as suas emoções. E que melhor maneira de fazer isso do que por meio de nosso próprio exemplo? Com esta frase, não só damos importância ao tempo que passamos com eles, fazendo com que se sintam especiais e importantes, mas também fortalecemos a nossa conexão e a autoestima deles.

“Eu gostei de como você fez isso”

Não estamos realmente conscientes da diferença entre focar nas coisas negativas e focar nas positivas. Essa mudança, que promove a psicologia positiva, é uma ótima maneira de aumentar a autoestima. Certamente, há algo que seu filho fez e que você gostou, mesmo que o resultado não tenha sido exatamente o que você esperava. Diga isso a ele.

“Eu te amo do jeito que você é”

Não existe uma lista de frases que devemos dizer todos os dias a uma criança sem incluir um “eu te amo”. Podemos apenas acrescentar um encerramento que muitas vezes esquecemos. Com o simples “Eu te amo do jeito que você é”, mostramos aos nossos filhos que são dignos de amor, não importa quem sejam.

Quando as crianças aprendem que todas as pessoas têm virtudes e defeitos, e que não precisam mudar para serem amadas, nós as ajudamos a construir relacionamentos mais saudáveis no futuro.