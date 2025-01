Criminosos em motocicleta passam atirando e deixam um irmão morto e outro ferido em Rio Branco

Francisco Silva Santos, de 27 anos, foi morto a tiros, e seu irmão, Fábio Silva Mourão, de 22 anos, ficou ferido com um tiro na coxa na noite desta quarta-feira (15), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Um terceiro indivíduo, que também estava na companhia dos irmãos, saiu ileso do ataque.

Segundo informações da polícia, Francisco, Fábio e a terceira pessoa, ainda não identificada, caminhavam pelo Ramal da Judia após voltarem de um jogo de futebol, quando foram surpreendidos por dois criminosos em uma motocicleta vermelha. O passageiro da moto sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção às vítimas.

Francisco foi atingido por dois projéteis na região do abdômen e, mesmo ferido, tentou fugir, mas acabou caindo em um terreno próximo. Fábio foi atingido na coxa esquerda, com o projétil transfixando a perna, e também conseguiu correr para escapar dos criminosos. Já a terceira vítima não foi atingida pelos disparos e saiu ilesa. Após o ataque, os criminosos fugiram do local em direção à BR-364.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias ao local, uma de suporte básico e outra de suporte avançado. No entanto, quando os paramédicos chegaram, Francisco já estava sem vida. Fábio recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia criminal. Em seguida, várias guarnições realizaram buscas na região na tentativa de capturar os suspeitos, mas eles não foram localizados.

O corpo de Francisco foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso está sob investigação inicial dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).