O cantor brega Wanderley Andrade esteve presente no show da virada da capital do estado do Acre, Rio Branco, agitando a população que se fez presente no estacionamento da Arena da Floresta para o Réveillon da Família.

Entretanto, antes de sua apresentação para o público acreano, o cantor participou de um evento intimista na noite do dia 31 de dezembro, junto ao colunista social Douglas Richer, na casa dele, quando jantaram juntos e teve até mesmo um momento de cantoria por parte do artista.

“Veio compartilhar essa energia única! Não vou conseguir ir ao Réveillon do Acre, mas ele trouxe a energia do povo acreano para minha casa. Te amo, meu rei Wanderley Andrade”, disse o colunista.

O cantor apareceu ainda comendo um dos pratos típicos do estado, o charuto de couve. “Chamei ele pra comer um charuto acreano e ele veio mesmo! Obrigado pelo carinho, meu amigo. Você sabe que admiro você, José Wanderley. Seu coração é gigante, e você é um cara incrível. Sou seu fã! Obrigado pela surpresa e pela visita neste último dia do ano na minha casa. Feliz ano novo pra todos!” falou o colunista social no fim de sua mensagem.

Veja o vídeo: