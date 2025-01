Em Paris, Fernanda Torres prestigia desfile de alta-costura da Chanel

Em mais um evento na movimentada agenda internacional, a atriz Fernanda Torres prestigiou o desfile da Chanel na Semana de Alta-Costura, realizado nesta terça-feira (28/1), em Paris. A brasileira foi convidada para o evento ao lado de personalidades como Dua Lipa, Kylie Jenner e Pamela Anderson.

Vem saber mais!

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Na capital francesa, a indicada ao Oscar pelo papel em Ainda Estou Aqui vestiu uma peça da própria maison. O longo sobretudo preto faz parte da coleção Métiers D’Art 2025, apresentada em dezembro, e é adornado com botões e detalhes florais por todo o comprimento.

A preferência de Torres pela Chanel pode ser percebida em aparições recentes. Em evento de estreia de Ainda Estou Aqui em Roma em dezembro, a atriz usou um conjunto da maison francesa, em tons claros e com cinto dourado. As peças fazem parte da coleção de inverno 2024 da Chanel.

Pascal Le Segretain/Getty Images

Chanel/Divulgação

@helenacebrian/Instagram/Reprodução

Fernanda Torres em memória de Eunice Paiva

Os looks usados por Fernanda Torres em eventos de divulgação do filme indicado ao Oscar mantêm o padrão discreto, com repetições de preto e sem acessórios extravagantes. A escolha se deve ao respeito prestado pela atriz à Eunice Paiva, interpretada por ela em Ainda Estou Aqui. A cerimônia do Oscar, na qual Fernanda pode vencer o prêmio de Melhor Atriz, ocorre em 2 de março, e o visual da atriz para a ocasião está sendo especulado por fãs e fashionistas.