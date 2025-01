Glória Menezes surpreende com reação ao descobrir que neto é trans

Mocita Fagundes aproveitou o Dia Nacional da Visibilidade Trans para comentar a reação de Glória Menezes ao descobrir que o neto Theo Fagundes é transgênero. De acordo com a esposa de Tarcísio Filho, a atriz nunca errou ao falar sobre o jovem e que nunca mais o chamou pelo seu “nome morto”.

“Uma mulher de 90 anos. Quando soube da transição do Theo, ela falou: ‘E daí?’ e sorriu. Nunca mais ela chamou o Theo pelo ‘nome morto’. Nunca se enganou. Nunca errou. E ela tem 90 anos. Na minha bolha de afeto, na minha família, a empatia sempre foi soberana. E nem precisaria ser mãe do menino trans mais lindo desse mundo para lutar por essa causa. Respeito a comunidade trans. Sempre”, contou no relato feito no Instagram.

Na publicação, ela compartilhou uma imagem da bandeira trans e falou um pouco sobre a relação dos parentes com o jovem. “Família, antes de mais nada, é entender, acolher, proteger, respeitar. É dar espaço e liberdade. Para ser quem se é. Como alguns sabem, tenho um filho transgênero, meu Theo Fagundes.”