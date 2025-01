Homem é executado com 7 tiros; ele foi encontrado por moradores dando os últimos suspiros

Jones do Nascimento Silva, 47 anos, foi executado com sete tiros enquanto caminhava em uma via pública, na madrugada desta terça-feira (28), na Rua Solimões, no bairro Rui Lino 2, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, por volta das 3 horas, ouviram vários disparos de arma de fogo próximos à Escola Edmundo Pinto. Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram Jones ensanguentado e dando os últimos suspiros. Rapidamente, os populares acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. No entanto, ao chegar, os socorristas apenas constataram o óbito de Jones.

Policiais militares isolaram a área e acionaram a perícia criminal, além de auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para a realização de exames cadavéricos.

A motivação para o crime ainda é desconhecida. O caso está sendo investigado inicialmente pelos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para continuidade das investigações.

A esposa da vítima informou à polícia que Jones era trabalhador rural e realizava diárias em fazendas e chácaras da região. Segundo ela, o marido saiu de casa na madrugada desta segunda-feira (27) e não retornou mais. Relatou também que, quando vinha para a cidade, ele costumava beber muito e se associava a usuários de entorpecentes.