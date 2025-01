Médica acreana fala sobre hipertensão pulmonar, diagnóstico e desafios no tratamento

A pneumologista Dra. Célia Rocha, CRM 127/AC, compartilhou em um vídeo divulgado nas suas redes sociais informações sobre hipertensão pulmonar, uma condição grave que afeta a pressão dentro do pulmão e do coração. Durante sua fala, a médica explicou que a hipertensão pulmonar não deve ser confundida com a hipertensão arterial sistêmica, medida pelo braço, e descreveu os desafios enfrentados pelos pacientes diagnosticados com a patologia.

“A hipertensão pulmonar é um aumento da pressão dentro do pulmão e também no coração, causada por uma sobrecarga dessas artérias. Ela pode ser decorrente de uma doença pulmonar, como a DPOC, insuficiência cardíaca ou valvar”, destacou a especialista.

Dra. Célia também alertou sobre os sintomas mais comuns, como falta de ar, fadiga, inchaço e mal-estar, que comprometem significativamente a capacidade física e produtiva dos pacientes. A falta de ar, em especial, é frequentemente o primeiro sinal da doença. Além disso, explicou como a presença de trombos pode agravar o quadro clínico, tornando necessário o uso de anticoagulantes, oxigênio suplementar e fisioterapia respiratória.

“Com o tempo, isso vai aumentando e gera uma angústia muito grande. Os pacientes veem sua capacidade respiratória e física diminuírem cada vez mais”, enfatizou a médica. Por conta disso, Dra. Célia reforçou a importância de um acompanhamento psicológico para lidar com a ansiedade e o medo que a doença provoca.

Outro ponto relevante abordado foi a necessidade de um tratamento multidisciplinar, que inclua médicos, fisioterapeutas, familiares e amigos, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Segundo a especialista, palavras de conforto e coragem, além de fé, podem ser fundamentais para o bem-estar emocional dos doentes.

Em relação à sobrevida dos pacientes, Dra. Célia explicou que, dependendo do caso, a expectativa pode variar de dois a vinte anos. “É uma condição irreversível que precisa de cuidado constante. Estamos aqui à disposição para oferecer o apoio e os esclarecimentos necessários”, concluiu.

Veja o vídeo: