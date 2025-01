O aumento dos casos da Covid-19 na reta final do ano de 2024 alarmou a população, devido ao crescimento exponencial, que chegou a registrar 2557% de alta nas três primeiras semanas do mês de dezembro. Entretanto, apesar do grande número de casos, a movimentação nas unidades de saúde é baixa.

O ContilNet rodou as unidades de Saúde em Rio Branco nesta sexta-feira (3) para presenciar o fluxo de pacientes. A movimentação registrada nesses ambientes foi abaixo do esperado.

O fato é um reflexo das ações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) com a aplicação de vacinas, com poucos casos graves em relação ao número de infecções recentes. Apesar disso, é importante ressaltar que, em boletim informativo recente, a vacinação de pessoas dentro dos grupos de risco é baixa.

Em 2024, o estado do Acre confirmou, aproximadamente, 2.410 casos de Covid-19, assim como 13 óbitos por conta da doença. Como forma de frear o avanço desta “nova onda” em território acreano, 15 mil doses foram enviadas para as unidades de saúde, com previsão de chegada para a última quinta-feira (2).

A vacinação no Acre registra os seguintes dados: 634.346 tomaram duas doses do imunizante, 348.361 três doses e 85.538 tomaram quatro doses.